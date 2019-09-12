Возврат "Укрзализныци" под контроль Мининфраструктуры начнем в ближайшее время, - Криклий

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он, комментируя планы по возврату ведомства под контроль министерства.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры. - Ред.)", - сказал Криклий.

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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании вывел "Укрзализныцю" из подчинения Мининфраструктуры в январе 2017 года.