Если пропустить мат, то реакции Зеленского на "кнопкодавство" нардепов от "СН" не было, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция Президента Украины Владимира Зеленского на факты "кнопкодавства" нардепов от "Слуги народа", Арахамия ответил: "Если пропустить мат - не было".

При этом он добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где вопрос неперсонального голосования будет обсуждаться.

Арахамия отметил, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции, поскольку на сегодняшний день есть необходимые голоса для принятия решений.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук, Сергей Литвиненко и Александр Ковалев "кнопкодавили" в парламенте.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку.

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