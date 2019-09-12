Встреча Зеленского и Трампа скорее всего состоится в период с 23 по 26 сентября в Нью-Йорке, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 по 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

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"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи. - Ред.)", - пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.