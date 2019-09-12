Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"В этом законопроекте есть некоторые позитивные нормы, но гораздо больше негативных... Основная его проблема втом, что он полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание фильмов в виде возвращения квалифицированных расходов или кэш-рибейта. Закон предлагает, чтобы этот кэш-рибейт распространялся на иностранных субъектов. Очевидно, такая норма противоречит двум статьям Конституции - запрещающей ставить граждан в зависимость от места жительства и запрещающей ухудшать существующие условия для граждан и субъектов предпринимательства", - сказал он.

Кроме того, по словам Княжицкого, данная статья противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, это подтвердил Антимонопольный комитет.

"Большинство европейсикх государств - Литва, где снимался фильм "Чернобыль", Португалия, Чехия, Македония... даже Россия - возвращают квалифицированные средства как собственным производителям, так и иностранным продюссерам. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине недопутсима", - добавил нардеп.

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Депутаты "Европейской солидарности" подали альтернативный законопроект 1050/1.

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