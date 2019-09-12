ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах, - Труба

Об этом в своем Telegram сообщает директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - говорится в сообщении.

Труба отметил, что следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет.

Дополнительные подробности будут позже.

В свою очередь, в "Укроборонпроме" подтверждают эту информацию и заявляют, что информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме.

"Руководство Государственного концерна "Укроборонпром" будет способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении Концерна и предприятий-участников", - сообщает пресс-служба концерна.

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