Восьмерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали на "суд" в Ростов

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Как стало известно из собственных источников, сегодня, 12 сентября 2019 года, из Симферопольского СИЗО в г. Ростов-на-Дону для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде были этапированы фигуранты второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Судебное слушание по делу назначено на 17 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

26 августа Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

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