Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в господдержке кинематографа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента в четверг 285 народных депутатов.

Документ касается возвращения через государственную поддержку части средств, расходуемых иностранцами при производстве фильмов на территории Украины.

Кроме того, в законопроекте предлагается предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям, что поможет привлечь инвестиции и международный опыт в национальное кинопроизводство.

В действующей редакции закона о государственной поддержке такое возвращение части расходов предусмотрено как для украинских, так и иностранных субъектов кинематографии.

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Предлагается увеличить с 16,6% до 25% объем фактически осуществленных квалифицированных расходов на фильм, который будут компенсировать.

Кроме того, иностранный субъект кинематографии сможет претендовать на возвращение 5% общего объема расходов на производство, если в сюжете фильма "минимум 4 культурных критерия культурного текста будут исключительно украинскими" (культура, история, мифология, религия, архитектура). Условиями получения 5% будет также фигурирование в сценах фильма книг украинских авторов не менее чем в 3% от общей продолжительности картины, или если фильм основан на украинском литературном произведении.

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"В пригороде Вильнюса местные жители участвуют в съемках сериала, события которого происходят в Украине. Это сериал для американского канала HBO "Чернобыль". В Дубровнике находится королевская гавань – это сериал "Игра престолов", почти все сезоны которого снимались в Хорватии. "Джеймс Бонд" любит Чехию, а "Терминатор" - Будапешт. Все эти, а также сотни других проектов снимались у наших соседей", - сказал один из соавторов законопроекта Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа"), представляя инициативу.

По его словам, благодаря таким проектам в бюджеты вышеуказанных стран поступили "десятки миллионов долларов", появились новые рабочие места, были отремонтированы киностудии, построены новые, появилась высокая экспертиза местных специалистов, а также стали возможны дополнительные поступления от туризма.

"Все это происходит не у нас, хотя два года назад был принят закон о государственной поддержке кинематографии, где предусматривалось 10 видов, один из них – в этом законе. Это возмещение квалифицированных расходов иностранным продюсерам на деньги, потраченные в Украине. Из-за существования такой нормы западные продюсеры снимают в Европе, где практически во всех странах действует закон о так называемых ребейтах со средней ставкой 30%", - сказал Ткаченко.

"Мы предлагаем 25%, плюс 5% - за использование украинских произведений и сюжетных линий в Украине. Эти проекты могут сниматься могут сниматься только с привлечением украинских продюсеров и, кроме того, будут способствовать созданию совместных с украинцами сериалов и фильмов", - пояснил он.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") назвал этот законопроект дискриминационным по отношению к украинскому кинопроизводителю и заявил, что "Евросолидарность" будет делать всё для защиты украинского кино.

"Законопроект … полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание таких фильмов в виде возврата квалифицированных расходов. Это противоречит Конституции Украины. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине является недопустимой, поэтому фракция "Европейская солидарность" будет делать все, чтобы защитить украинское кино", - цитирует Княжицкого пресс-служба "Евросолидарности".

Меж тем, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в колонке на сайте lb.ua написала, что данная законодательная инициатива, наоборот, предоставляет определенные возможности для украинских кинематографистов.

"Мы не отбираем средства у отечественных кинематографистов. Наоборот, мы предоставляем им возможности. Вышеупомянутый закон предусматривает 10 форм государственной поддержки кинематографии", - отметила Кравчук.

По ее словам, украинскому кинопроизводству нужны не только средства, но и современные технологии, международный опыт, обучение у мировых грандов. "Наш закон уже в 2020 году позволит привлечь в Украину 2-3 проекта с бюджетом от $10 млн и 5-10 меньших по масштабу. Мы создадим благоприятные условия для эффективного сотрудничества с международными партнерами - это тот самый опыт, который невозможно получить из госбюджета", - анонсировала нардеп.

Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после публикации.