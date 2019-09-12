По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Об этом она сообщила агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", - заявила она.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру. - Ред.) и ГБР (Госбюро расследований. - Ред.) о месте моего проживания в Лондоне", - подчеркнула Гонтарева.

Напомним, ранее экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки.

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