Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.09.19 14:31

Малокомплектные школы не могут давать успешных результатов обучения, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что малокомплектные школы абсолютно не совместимы с успешными результатами обучения, и местные власти должны работать над решением этой проблемы.

Малокомплектные школы не могут давать успешных результатов обучения, - Новосад

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Малокомплектные школы совсем не совместимы с успешными результатами обучения", - сказала Новосад на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что вопрос малокомплектных школ является критическим.

"Местные органы власти, основатели школ должны строить свою сеть так, чтобы старшая школа была отделена даже физически от базовой школы, и могли аккумулировать учеников со всего образовательного округа в своем учреждении образования", - отметила Новосад.

Что касается повышения оплаты труда педагогов, которое предусмотрело предыдущее правительство, то, по словам Новосад, на реализацию реформы в 2020 году необходимо 45 млрд грн дополнительных средств из бюджета.

"Поэтому сейчас мы работаем и с премьером, и с Оксаной Маркаровой (министр финансов. - Ред.) над вариантами, как работать с этим постановлением, как сделать так, чтобы мы это реализовали. До конца месяца мы уже будем иметь согласованную позицию, как сделать такие обещания реалистичными", - добавила министр образования и науки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основной приоритет работы Минобразования - переориентация на нужды конкретного ребенка, студента, ученого, - Новосад

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100