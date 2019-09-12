"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике", - сказал Корниенко в кулуарах парламента в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам. "Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о подходах при формировании новой ЦИК.

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Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК.