Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Суд в Париже признал случившееся несчастным случаем на производстве, а значит, родным покойного положена компенсация от работодателя.

Компания пыталась доказать, что сотрудник не был на работе, когда решил провести время с женщиной, которую он впервые встретил.

Но, как подтвердил судья, по французским законам, ответственность за любые травмы и несчастные случаи во время рабочей поездки лежит на работодателе.

История эта тянется с 2013 года. Мужчина, известный как Ксавье X., работал инженером в компании TSO, занимающейся сервисным обслуживанием железных дорог и имеющей офис недалеко от Парижа.

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В 2013 году он скончался в командировке в результате "внебрачной связи с абсолютно незнакомым человеком", как назвали произошедшее в компании TSO.

Государственная страховая компания посчитала смерть Ксавье Х. несчастным случаем на рабочем месте, а это означало, что компенсацию должен выплатить работодатель.

Страховщики указывали, что в командировке компания несет ответственность за своего сотрудника, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами.

Страховая компания заявила, что секс в командировке как раз и является заурядным бытовым занятием - таким же, как душ или ужин. Компания TSO возмутилась этим решением и оспорила его в суде.

Но апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков. "Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств", - заключил суд.