Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия. Сейчас их применяют к 170 физическим лицам и к 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и организации были внесены в санкционный список, были обновлены соответствующим образом.

Другие мерами, которые действуют в ответ на кризис в Украине, являются таковыми:

- экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (действующие до 31 января 2020 года);

- ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя (действующие до 23 июня 2020 года);

"Совет принял решение с помощью письменной процедуры. Правовые акты будут обнародованы в Официальном вестнике 13 сентября 2019", - говорится в сообщении.

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