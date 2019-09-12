Внедрим систему, которая не позволит отчуждать имущество без согласия собственника, - глава Минюста Малюська

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Хотим сделать систему верификации вроде того, как это работает в банках. Когда проводите какую-то транзакцию с банковской карточкой на значительную сумму, вам обязательно перезвонят, попросят ввести пароль. Так и здесь. Вы получите сообщение и сможете заблокировать незаконные операции со своей собственностью", - сказал он.

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По его словам, этот механизм пока в процессе разработки.

"Понятно, что реестр большой, мы его за несколько дней не перепишем, но дописать систему верификации можно оперативно. Не гарантирую, что мы сможем запустить эту систему до конца сентября, но будем стараться сделать все возможное, чтобы она также начала работать", - уточнил Малюська.

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте здесь.