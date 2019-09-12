Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках"

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Решение принято по обращению Давида Арахамии.

Свое обращение лидер фракции СН мотивировал тем, что Геращенко оскорбила его коллег и не извинилась.

Сама Геращенко на комитет не пришла, а ее коллеги сказали, что это наступление на свободу слова.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

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