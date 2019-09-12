В квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила представитель ведомства Анжелика Комарова, информирует Цензор.НЕТ.

"ГБР проводит обыски в помещениях "Укроборонпрома", а также в помещениях других участников уголовного производства, среди которых есть и Валерия Гонтарева", - сказала она.

Спикер ГБР заверила, что разрешение на проведение следственных действий предоставил суд.

Также на Цензор.НЕТ: По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что работники ведомства проводят обыски в концерне "Укроборонпром" и предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

В то же время бывшая руководительница Нацбанка Гонтарева сообщила в комментарии СМИ, силовики выломали двери в ее квартире и проводят там обыск.