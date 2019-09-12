Украинские военнопленные моряки ехали в одном автозаке с помогавшим им российским политзаключенным Котовым

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Андрей Артеменко сказал, что Котов поддерживал моряков на всем протяжении их задержания.

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Моряки призвали бороться за освобождение Котова.

Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных. Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее.