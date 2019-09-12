Давили всеми возможными методами. Говорили: "Вас уже сдали", - капитан Гриценко о нахождении в российском СИЗО

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как говорят, наша защита меч и щит. Вы были нашим щитом", - сказал он, обратившись к журналистам.

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"Темно, уныло, горит свет и тоска на сердце", - так он описал состояние в российском СИЗО.

"Порой были панические атаки, особенно в первое время - когда было мало информации", - добавил Гриценко.

Он отметил, что на украинских моряков психологически давили, чтобы они признали, что нарушили закон.

"В первое время давили всеми возможными методами. Говорили: "Вас уже сдали", "Вас послали на убой". Давили психологически. Там были психологи и адвокаты, которые говорили, что надо падать на колени перед судьей, целовать мантию, говорить, что должен и тогда с нами будет что-то хорошее.Потом, когда зашла коллегия адвокатов, то была выработана стратегия защиты", - рассказал Гриценко

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.