Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Хмельнитчине при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал схему получения взяток от представителей коммерческих структур, занимавшихся розничной торговлей продуктами питания. Он требовал деньги за непривлечение коммерсантов к административной ответственности и наложение штрафов по результатам проверок.

Сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт вымогательства должностным лицом 10 тысяч гривен взятки от одного из местных предпринимателей. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

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В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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