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12.09.19 16:38

Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе. ДОКУМЕНТ

Черниговская местная прокуратура выдала постановление об освобождении из-под ареста депутата городского совета, так как "оснований для задержания нет".

дтп,чернигов

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Реберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Согласно материалам уголовного производства и показаниям подозреваемого, последний сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. После проведения осмотра места происшествия в ночное время сопровождал в больницу пострадавшего и согласился оставаться по месту жительства, постоянно поддерживая связь со следователем в уголовном производстве.

В постановлении отмечается, что задержание депутата произошло лишь через 15 часов после самого ДТП. "Таким образом, оснований для задержания нет", - сказано в документе.

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Также в постановлении указано, что в расследовании еще не провели экспертизу автомобиля и судебно-медицинская экспертиза, не установлены и не допрошены свидетели ДТП.

"Таким образом, на текущий момент достаточные доказательства для подозрения в совершении указанного уголовного преступления и составлении ... сообщения о подозрении отсутствуют", - сделали вывод в прокуратуре.

Напомним, накануне полиция задержала депутата черниговского городского совета, сбившего на пешеходном переходе насмерть 68-летнего мужчину. Официально имя задержанного не называют. По сообщениям местных СМИ, это представитель "Демальянса" Ярослав Ковтун.

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Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе 01
Прокуратура отпустила депутата черниговского горсовета, насмерть сбившего пешехода на переходе 02

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