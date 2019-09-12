Разрыв договоров с Россией продолжится, - МИД

Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом ведомство прокомментировало информацию российского издания "Коммерсант" о замедлении процесса денонсации таких договоров. По данным МИД, такая же работа ведется и в отношениях Украины с СНГ.

"Работа с глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по России и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - говорится в ответе на запрос.

Продолжительность процесса пересмотра договорной базы Киева с Москвой и СНГ объясняют несколькими факторами - среди них "необходимость соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине".

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После выборов состав правительства обновился - в частности, в должности министра иностранных дел Павла Климкина сменил Вадим Пристайко.

"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с Российской Федерацией и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжено", - утверждают в МИД.

Договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие 1 апреля 2019.

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11 сентября 2019 российское издание "Коммерсант" распространило информацию, что Киев приостановил процедуру денонсации двусторонних соглашений с Москвой. Отдельные собеседники предполагали, что это связано со сменой власти в Украине.