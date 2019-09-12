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12.09.19 17:13

Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский

Украина договорилась наращивать военное сотрудничество с Финляндией.

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Об этом во время встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами", - заявил Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил руководство Финляндии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины ознакомил с ситуацией на Донбассе и они обменялись мыслями о подальших шагах, которые помогут прекратить войну.

Напомним, сегодня состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который пребывает в Украине с официальным визитом.

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