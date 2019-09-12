Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"

Об этом сообщила "Настоящему времени" его дочь Мария, сообщает Цензор.НЕТ.
Она подтвердила изданию, что ее отец вернулся на территорию так называемой "ДНР". На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить".
Дочь Цемаха отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.
Она также заявила, что Цемах уже дал все показания "всем сторонам", которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, отец все еще в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.
"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", - сказала она.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.