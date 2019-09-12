Радуцкий хочет контролировать всю медицину и навязывает Скалецкой команду, - Супрун

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее (Зоряны Скалецкой. – Ред.) назначение произошло внезапно, она к нему не готовилась. Мы видим человека, который не был готов зайти как министр в министерство, не имеет своей команды и не знает, где взять людей. Их ей навязывает Радуцкий, который хочет контролировать всю медицинскую сферу без того, чтобы брать на себя ответственность. Потому что он не будет подписывать документы, документы будут подписывать министр", - сказала Супрун.

Бывшая и.о. главы Минздрава считает, что главная мотивация Михаила Радуцкого – заработок.

Читайте на Цензор.НЕТ: Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

"Радуцкий пришел от частного медицинского бизнеса. Он только этим занимался в Украине, и никогда не видел, как реформа здравоохранения происходит в других странах. Думаю, что его интерес - зарабатывать деньги. Потому что чем иначе объяснить решение менять курс на то, чтобы какие-то частные страховые оплачивали медицинские услуги", - сказала Супрун.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

Также на Цензор.НЕТ: "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новая глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким. ВИДЕО