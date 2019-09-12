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12.09.19 18:25

Охоту на ведьм устраивать не будем, - Криклий о кадровых перестановках в Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал журналистам вопрос будущих кадровых перестановок в министерстве.

Охоту на ведьм устраивать не будем, - Криклий о кадровых перестановках в Мининфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Криклий отметил, что в данный момент решение об однозначных кадровых назначениях еще не принято: "Я пока ко всем присматриваюсь. "Охоту на ведьм" по министерству устраивать не будем. Если есть какие-то проблемы, конкретные вещи, то конечно, независимо от фамилии, мы попрощаемся со всеми. Но если человек выполняет работу, то зачем?".

На вопрос журналистов о заказной пиар-кампании против заместителя министра Юрия Лавренюка, Криклий ответил, что, к сожалению, адресные заказы у нас довольно распространены, и по работе никаких претензий или замечаний к Лавренюку не имеет.

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