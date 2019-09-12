Геращенко заявляет о наступлении на свободу слова и обещает обратиться к международным правозащитникам. ДОКУМЕНТ

В своем Facebook она опубликовала обращение к главе регламеного комитета ВР Сергею Кальченко, информирует Цензор.НЕТ.

Геращенко напоминает, что политическая позиция народного депутата не может быть предметом юридической ответственности, Конституция гарантирует свободу слова, а депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в стенах парламента.

"Все мои заявления, фразы, предложения, сопоставления, аналогии, метафоры, сравнения были моей политической оценкой обсуждаемых законопроектов. Их трактовка - это уже предмет собственных соображений и допущений г. Арахамия и не может рассматриваться как повод для начала рассмотрения вопроса на вышеупомянутом Комитете", - утверждает Геращенко.

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Она подчеркнула, что преследование народных депутатов за критику власти будет тревожным симптомом сворачивания демократических процессов. Геращенко рассчитывает, что ее политическая позиция не подвергнется в парламенте никаким притеснениям.

"В противном случае вынуждена буду апеллировать к международным правозащитным институтам, которые следят за состоянием соблюдения демократических принципов свободы слова в Украине в целом и в органах государственной власти и Верховной Рады Украины, в частности", - добавила она.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые якобы захватили парламент.

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Ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".







