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12.09.19 18:48

Пропагандист Вышинский заявил о том, что приедет в Киев на судебное заседание, - адвокат

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен приехать на судебное заседание по его делу в Киев 16 сентября.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет", - сказал адвокат.

По его словам, Вышинский не намерен уклонятся от судебного процесса, и 16 сентября примет участие в заседании, которое пройдет в Подольском райсуде Киева.

Как известно, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".

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28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

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