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12.09.19 19:42

Основной версией ФСБ по делу Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса, - Чубаров

Основной версией ФСБ России по делу крымского татарина Эдема Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса.

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Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Меджлиса Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная версия карателей из ФСБ России, которая рассматривалась оккупационным "следствием" в отношении крымского татарина Эдема Бекирова после его незаконного задержания и ареста выглядела следующим образом:

" Рефат Чубаров поручил Эдему выполнить террористический акт, Ленур Ислямов - обеспечил Бекирова взрывчатыми веществами и боеприпасами, а сам Эдем Бекиров провел всю подготовку к теракту, но не успел его осуществить ", - написал Чубаров.

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Основной версией ФСБ по делу Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса, - Чубаров 01

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