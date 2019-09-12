Основной версией ФСБ по делу Бекирова было выполнение им теракта по поручению председателя Меджлиса, - Чубаров

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Меджлиса Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная версия карателей из ФСБ России, которая рассматривалась оккупационным "следствием" в отношении крымского татарина Эдема Бекирова после его незаконного задержания и ареста выглядела следующим образом:

" Рефат Чубаров поручил Эдему выполнить террористический акт, Ленур Ислямов - обеспечил Бекирова взрывчатыми веществами и боеприпасами, а сам Эдем Бекиров провел всю подготовку к теракту, но не успел его осуществить ", - написал Чубаров.

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