Разумков и президент Эстонии Кальюлайд обсудили реформы в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Стороны обсудили вопросы продолжения двустороннего сотрудничества, обмена опытом в вопросах внедрения электронного управления и электронных выборов, взаимной поддержки на международном уровне.
Разумков поблагодарил эстонский народ за последовательную и неуклонную поддержку Украины в вопросах сохранения территориальной целостности и борьбе за независимость, а также в продвижении украинских интересов в Европейском Союзе.
Среди приоритетных направлений реформ в Украине глава парламента назвал борьбу с коррупцией, реформирование правоохранительной системы и судов для того, чтобы каждый гражданин почувствовал свою защищенность.
Кальюлайд заверила в дальнейшей поддержке Украины и пригласила председателей комитетов Верховной Рады с визитом в Эстонию. "Это будет началом хорошего сотрудничества", - сказала президент Эстонии, отметив быстрое реформирование страны и "поддержку живой и яркой демократии в Украине".