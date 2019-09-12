Обязанность власти - уважать права меньшинства, - Ирина Геращенко о возможном лишении ее права принимать участие в заседании Рады

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Европейская Солидарность" выступает категорически против создания прецедента, когда представителя оппозиции лишают права голоса потому, что его выступление с трибуны не нравится власти, - об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

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"Мне кажется, что сейчас я становлюсь первой жертвой антидемократических решений. Я пример первого прецедента, когда народного депутата Украины, представляющий миллионы избирателей пытаются лишить права голоса и выступления в парламенте.

Это является нарушением Конституции и прав избирателей. Я понимаю, что кому-то может не нравиться другое мнение, но обязанность власти - уважать права меньшинства ", - сказала она.

Она подчеркнула, что отстаивая право на независимость депутата "ЕС" защищает всех парламентариев, в том числе и представителей "Слуги народа".

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"Можно быть старым лицом или новым, но самое важное иметь позицию и отстаивать ее. Сегодня не только я, но и украинское общество видят серьезные угрозы. Оценка демократии и парламентаризма, когда пытаются ввести императивный мандат, ограничить право депутата на подачу поправок.

Эти действия - это попытка запугать меня и нашу политическую силу. Меня искренне удивляет поведение "слуг", потому что в действительности мы своими действиями сегодня защищаем их право быть не кнопочками зелеными, а депутатами. Ведь депутат имеет право на выступление, позицию, голос. Если сейчас это будет проголосовано, то следующими жертвами станут другие депутаты. Апеллируя к здравому смыслу я делаю все, чтобы защитить парламент и правительство", - добавила Геращенко.

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11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовалт лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.