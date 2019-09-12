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12.09.19 21:18

За прошедшие сутки на границе с Румынией выявлено 30 тыс. пачек контрабандных сигарет, стоимостью 0,9 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда прошедшие сутки обнаружили 30 тыс. пачек контрабандных сигарет, предварительная сумма оценки которых составила 900 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За прошедшие сутки на границе с Румынией выявлено 30 тыс. пачек контрабандных сигарет, стоимостью 0,9 млн грн, - Госпогранслужба 01

Так, вчера, 11 сентября, пограничный наряд от отдела "Красноильск" заметил группу лиц, которые переносили тюки с территории Украины в сторону границы с Румынией. При попытке задержать нарушителей, последние обратились в бегство, бросив пакеты. Не остановили беглецов и предупредительные выстрелы. При осмотре местности пограничники обнаружили оставленные пакеты с 16 тысячами пачек сигарет.

Еще почти 12 с пачек сигарет и один человек, вероятно, причастного к противоправной деятельности, задержали пограничники этого же отдела сегодня утром, во время реализации оперативной информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты бросили более 4,6 тыс пачек сигарет на границе с Румынией, - Госпогранслужба

Также этой ночью на участке отдела "Селятино" пограничники обнаружили 2 тысячи пачек сигарет, которые, вероятно, были подготовлены для незаконной переправки через границу.

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