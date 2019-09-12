Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы. О том, что сейчас происходит с украинским парламентаризмом, говорили с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.

Наша общая позиция с представителями ВКУ: Украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства.

"Европейская солидарность" не изменяет своим принципам - Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО. Спасибо Павел Грод и Всемирный конгресс украинский за твердую поддержку на этом пути".

11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовалт лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.