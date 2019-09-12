Гончарук и Кальюлайд обсудили "государство в смартфоне" и защиту эстонских инвесторов в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал премьер-министр.
Гончарук добавил, что его правительство заинтересовано в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управление государством, ведь Эстония первой в мире внедрила концепцию электронного управления.
Он отметил, что новое правительство знает об отдельных сложности работы эстонских компаний в Украине.
"Моя команда про все кейсы знает. Мы уделяем много внимания этим вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине", - подчеркнул премьер.