В Высший антикорсуд передали уже почти 200 дел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Высшего Антикоррупционного суда.
Сообщается, что в течение дня ВАКС получил 65 процессуальных документов.
"В течение дня мы получили 65 процессуальных документов, а за первую трудовую неделю (с 5 по 11 сентября включительно) их поступило 197", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная рада Украины будет голосовать за законопроект об изменениях в законе о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении следующего пленарного вторника, 17 сентября.