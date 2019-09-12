Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева

Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Независимость Национального банка гарантирует независимость монетарной политики, курсовой политики, гарантирует макро стабильность экономики Украины", – сказала Гонтарева.

По ее словам, существует связь между украинским бизнесменом Игорем Коломойским и последними событиями в ее жизни.

"Коломойский хочет отзыва всех связанных с делом "ПриватБанка" исков против него по всему миру. А Национальный банк ему мешает", – сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева

Гонтарева утверждает, что частью кампании олигархических интересов в Украине являются судебные дела, в которых она была упомянута в качестве свидетеля, а также инициатива создания временной следственной комиссии для "расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014–2019 годах". Проект постановления подал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский.

Гонтарева заявила, что Дубинский и некоторые члены упомянутого парламентского комитета являются выразителями финансовых интересов лиц, которые, по ее словам, "жаждут реванша".

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

В четверг, 12 июня в киевской квартире Гонтаревой прошел обыск. Позднее стало известно, что его проводили следователи ГБР в рамках того же расследования, в рамках которого состоялись обыски в "Укроборонпроме".