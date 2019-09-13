Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в четверг вечером в эфире телеканала 1+1.

"Есть дела, есть имущество (у военной прокуратуры), и очевидночто мы не можем это потерять. Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходной период, на протяжении этого переходного периода Виктор Васильевич (Чумак) должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", - сказал Рябошапка.

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