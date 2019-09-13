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13.09.19 00:58

Антикоррупционный суд заочно арестовал скандального судью Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.

Антикоррупционный суд заочно арестовал скандального судью Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слидство.инфо".

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину.

Следствие подозревает Татькова в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

По данным правоохранителей, пока Татьков находится в Австрии.

По словам прокурора, украинские силовики просили австрийских коллег выдать Татькова. Подозреваемый отказался от упрощенной процедуры выдачи.

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