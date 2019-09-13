Антикоррупционный суд заочно арестовал скандального судью Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слидство.инфо".

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину.

Следствие подозревает Татькова в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

По данным правоохранителей, пока Татьков находится в Австрии.

По словам прокурора, украинские силовики просили австрийских коллег выдать Татькова. Подозреваемый отказался от упрощенной процедуры выдачи.

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