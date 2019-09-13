В ближайшее время будет утверждена концепция реформирования уголовной юстиции, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Кроме подготовки ургентных, срочных изменений, которые должны запустить процесс очищения прокуратуры, у нас есть целостное видение, как должна дальше развиваться вся система уголовной юстиции", - рассказал генпрокурор.

По его словам, речь идёт об уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве, которые требуют уточнений.

"Должна быть проанализирована в целом вся система досудебного расследования. Это огромный комплексный пласт вопросов, и мы сейчас над этим работаем", - пояснил он.

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Генпрокурор напомнил, что при президенте создана комиссия по вопросам правовой реформы. "В ближайшее время она проведет заседание, и я надеюсь, что эта концепция реформирования уголовной юстиции тоже в ближайшее время будет утверждена на этой комиссии", - сообщил Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, как долго этот процесс будет длиться, генпрокурор сказал: "Я не привык мыслить категориями "годы", я пытаюсь мыслить категориями "дни, недели, максимум - месяцы. Думаю, что в ближайший месяц этот документ будет на стадии, готовой к утверждению президентом".