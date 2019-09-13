За минувшие сутки наемники РФ 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- пять раз вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Новогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Лебединского - из стрелкового оружия;

- вблизи Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;

- неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

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Как отметили в штабе, обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", осуществив обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новотроицкого из стрелкового оружия и вблизи Зайцево, применив миномет калибра 82 мм.



