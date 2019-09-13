Оккупанты полностью заблокировали украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах северного Крыма, - правозащитники

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтверждает мониторинг Крымской правозащитной группы, проведенный в сентябре 2019 года.

Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог — Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

В населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке, Новоалександровка, Источном и Зеленой Ниве — по 2 станции, а в Предмостном – 6 украинских радиостанций.

Радио "Культура", "Крым.Реалии", "Промінь" и "Армия FM" слышно в 3 населенных пунктах из списка, Радио "Херсон FM" — в 4, "Украинское радио", "Люкс FM", "Радио НВ" — в 2 из 19 исследованных. В 1 населенном пункте слышен сигнал радио "Новая Каховка".

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Возле КПВВ "Чонгар" на оккупированной территории Крыма можно услышать пять украинских станций: "Украинское радио", радио "Промінь", "Армия FM", "Крым.Реалии" и "Херсон FM". На частотах "Радио НВ" и "Перец FM" слышно российское радио "Море". Это российская станция также вещает на частоте 90,8 МГц. На частоте радио "Хаят" вещает российский "Маяк".

Возле КПВВ "Чаплынка" на оккупированной территории слышен сигнал четырех украинских станций — радио "Культура", "Люкс ФМ" "Крым.Реалии", "Армия FM", "Промінь".

При этом российское радио "Спутник" вещает вместо "Украинского радио". На трех частотах вещает радио "Море": вместо "Радио НВ" и "Перец FM", а также на частоте 90,8 МГц. На частоте радио "Промінь" вещают российские "Вести ФМ". Волну "Херсон FM" заглушает российское радио "Ватан Седасы".

В десяти населенных пунктах (Мартыновка, Соленое озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск, Армянск) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

Вещание украинских FM с Чаплынки в северном Крыму перекрывают следующие российские станции:

Частоту радио "Культура" 95,3 – радио "Крым"

Частоту "Перец FM" 96,4 – радио "Море"

Частоту радио "Мейдан" 102,3 – "Спутник"

Частоту радио "Хаят" 103,5 – "Маяк"

Частоту радио "Промінь" 106,4 – "Ватан Седасы"

Вещание украинских FM c Чонгара в северном Крыму перекрывают такие российские станции:

Частоту "Украинского радио" 100,7 – радио "Спутник"

Частоту радио "Промінь" 102,6 – "Вести"

Частоту "Армия FM" 103 – радио "Крым"

Частоту "Радио НВ" 104,1 – радио "Море"

Частоту "Крым.Реалии" 105,9 – "Вести"

Частоту радио "Херсон FM" 107,8 – "Ватан Седасы"

Таким образом, российские власти блокируют украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорируют тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году.

Постоянно усиливающаяся информационная изоляция Крыма не только грубо нарушает свободу слова, но и дает оккупирующей державе дополнительные возможности для дальнейшего нарушения прав и свобод человека на полуострове. Такие действия должны быть немедленно прекращены, а вещание украинских независимых медиа на полуострове восстановлено, и виновные в незаконном захвате украинских радиочастот привлечены к ответственности.