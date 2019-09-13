Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально, и только 30 - на законных основаниях, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работают на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанные на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - отметила Марина Хонда.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

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В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице.

Между тем, следует отметить, что благодаря работе Печерской РГА в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 - за нарушения жилищных условий. Еще по 3-х хостелов продолжается судебное разбирательство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".