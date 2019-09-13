Молдова хочет, чтобы утилизация российских боеприпасов в Приднестровье проводилась при поддержке Украины, США и ЕС

Об этом глава внешнеполитического ведомства Молдовы заявил на пресс-конференции в Кишиневе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США, Евросоюз и Украина остаются полностью вовлеченными в наши усилия для решения таких сложных вопросов. Поэтому процесс утилизации российских боеприпасов, складированных в селе Колбасна, может быть осуществлен только при поддержке партнеров: США, ЕС и Украины", - заявил Попеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Вопрос утилизации российского вооружения на территории непризнанного Приднестровья обсуждался также во время встречи Нику Попеску с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее о готовности начать этот процесс заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщалось, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района Приднестровья еще с советских времен хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.