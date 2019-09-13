Глава МИД РФ Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью российской газете Труд.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил Лавров.

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19 июня сообщалось, что сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться признания России "государством-спонсором терроризма"