Обвиняемый в кибератаках в США украинец признал в суде свою вину, ему грозит до 25 лет заключения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Теперь ему грозит срок заключения до 25 лет. В противном случае время лишения свободы могло бы измеряться многими десятилетиями и даже веками, что фактически означало бы пожизненное заключение.

По словам адвоката украинца Аркадия Буха, оглашение приговора Гладырю ожидается в 2020 году.

Напомним, Минюст США, 1 августа 2018 года, сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7". "Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении Минюста.

Согласно данным Минюста - все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки "Fin7", известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены "Fin7" взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам. "Трое задержанных сегодня граждан Украины были частью хакерской группировки, атаковавшей американские компании и граждан, воруя ценную клиентскую информацию, включая данные кредитных карт, и продавая их в теневом сегменте интернета", - приводятся в сообщении слова представителя американского Минюста.

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