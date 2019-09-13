США могут увеличить помощь Украине в сфере безопасности, -Тейлор

Об этом, отвечая на вопро, сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, Тейлор отметил, что сейчас США не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины.

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"Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", - заявил Тейлор.

В то же время, по его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году.

"В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - подчеркнул Тейлор.

Тейлор заявил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.