"Вы теряете деньги, а мы теряем людей", - Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на форуме YES.

Так, Зеленский призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на полгода санкции против России

"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.