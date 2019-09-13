Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов

По словам источников Цензор.НЕТ, Офис президента планирует провести досрочные выборы местного самоуправления в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе уже в декабре 2019 года.

Не дожидаясь срочных выборов местного самоуправления, Офис президента намерен перезагрузить власть в четырех крупнейших городах.

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Примечательно, что Львов в списке перезагрузки пока не упоминается.

Проведение досрочных местных выборов в ряде городов, проведение очередных местных выборов 2020 года требует замены состава Центризбиркома.