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13.09.19 10:20

Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 4 сентября посетил празднование дня рождения народного депутата Григория Суркиса. Юбиляр раздавал гостям сувениры стоимостью 540 евро, что для руководителя СБУ могло быть нарушением закона "О предотвращении коррупции".

зеленский,баканов

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты узнали, что присутствующие на празднике в отеле "Интерконтинеталь" получили на память от именинника фоторамку итальянского бренда Fendi для фотографии вместе с Суркисом.

Позвонив в магазин, "Схемы" выяснили, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 000 гривен.

Вместе с тем согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Иван Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 000 гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

"Схемы" обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона "О предотвращении коррупции". Ответа пока редакция не получила.

Напомним, ранее стало известно, что Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов присутствовал на вечеринке в честь 70-летия народного депутата Григория Суркиса.

Позже Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник".

Отреагировал также и сам Григорий Суркис, который сказал, что пригласил Баканова к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо.

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