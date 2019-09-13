Встреча с Трампом будет в ближайшее время, в сентябре, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил на форуме YES, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что у нас выйдет (встретиться. - Ред.), потому что меня пригласили в США. Дипломатические советники и министры уточняют дату. В любом случае эта встреча будет или до Нью-Йорка в Вашингтоне, или после "Нью-Йорка" в Вашингтоне, эта встреча будет в ближайшее время, в сентябре", - заявил президент.

Кроме того, президент поблагодарил США за поддержку территориальной целостности.

"Что касается наших отношений с Трампом. Я ему благодарен. У нас было несколько разговоров. В целом, пока что ве хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что у США и Украины прекрасные отношения.

"Считаю, что мы в правильном направлении. У нас очень правильные отношения с нашим стратегическим партнером - США".

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