Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что представители большого бизнеса в разговорах жалуются на трудности, а также акцентируют внимание на том, что от них зависит много людей и городов, однако Президент подчеркнул, что будет говорить с ними о необходимости внедрять настоящие рыночные правила в Украине.

"Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность", – считает президент.

По его словам, государство предоставило крупным бизнес-группам очень много всего: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.

"Они понимают, что если завтра развалится наша страна, если, не дай бог, все люди отсюда уедут, для кого у них эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными: "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".

По данным "Схем" зять Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского.