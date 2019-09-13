Давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный, - президент Эстонии Кальюлайд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев. - Ред.) только первый шаг - впереди марафон в 42 км. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе", - сказала она.

"Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать и на это нужно стратегическое терпение", - отметила президент Эстонии.

Также она напомнила: "балтийские страны были оккупированы 50 лет".

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